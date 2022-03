Magazine Pantanal estreia dia 28 e elenco fala sobre espectativas Elenco da primeira fase da novela Pantanal comenta bastidores e expectativas com a trama

A nova versão de Pantanal, escrita por Bruno Luperi, com direção artística de Rogério Gomes, estreia na TV Globo no dia 28 de março, mas as gravações na região sul mato-grossense começaram em agosto de 2021 e dão o que falar até hoje. Elenco guarda histórias que ficarão para sempre na memória, e acredita que elas estarão de alguma forma impressas no resultado q...