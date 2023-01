Uma argentina que já virou patrimônio dos brasileiros e referência quando o assunto é gastronomia. Após o sucesso do seu restaurante em São Paulo, a chef Paola Carosella caiu no gosto do público como a jurada durona do Masterchef, na Band. De lá para cá, a empresária emplacou um canal no YouTube com mais de um milhão de inscritos, ganhou um Prêmio Jabuti, e agora está de casa nova na TV aberta, como integrante do programa Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, na Globo.

Paola poderá ser vista nas tardes de domingo, ao lado de Leandro Hassum e de João Diamante, ma garante que será uma jurada em uma versão “mais leve”. A chef que não cansa de surpreender. Ao POPULAR, revelou seu apreço pela Chapada dos Veadeiros, em Goiás, pela culinária Calunga e destacou dois ingredientes do Cerrado que utiliza em suas receitas: o pequi e a baunilha. Confira abaixo os principais trechos da entrevista.



Quando você estava no Masterchef, o programa fez prova com comida goiana. Você já preparou alguma comida com ingredientes da culinária goiana?

Eu já fiz frango com pequi. A Mara Sales, uma chef genial, tem uma sobremesa que um creme inglês de pequi. Eu gosto muito de pequi, mas gosto da fruta fresca.



Tem alguma receita sua que leva ingrediente do Cerrado?

Eu vou muito na Chapada dos Veadeiros, já fui umas seis vezes. Gosto muito da comida Calunga e da baunilha que tem no Cerrado. Essa fava de baunilha é maravilhosa, tenho várias receitas com ela. Primeiro, só guardar dentro do açúcar para depois adoçar o café. Quando eu consigo comprar, também gosto de colocar dentro de uma garrafa de cachaça e deixo até ela encher bem. Depois de um mês, quando a fava está bem gorducha, eu bato no liquidificador e faço minha própria essência de baunilha.



O público pode esperar a volta da jurada “durona”?

Não, não. O novo programa é leve, divertido, traz as memórias afetivas de cozinhar em família. Adorei fazer o programa. Consegui ser eu de um jeito mais leve. Não estou ali para julgar grandes cozinheiros, mas sim para escolher o melhor prato, o mais gostoso, só que de uma forma leve e muito divertida.



Qual comida te traz essa memória afetiva?

Comida italiana em geral. Minha avó sempre fazia comida italiana. Nhoque, ravióli, ragu. E de sobremesa, doce de uva com semente de erva doce.