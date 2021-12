Magazine Para quem troca o dia pela noite

Fabricada pelo corpo, a melatonina não só regula o momento de dormir como participa da reparação das nossas células, expostas ao estresse. Há situações específicas em que a suplementação pode ser realmente útil, como no caso de quem precisa dormir durante o dia e trabalhar no turno da noite. “Melatonina não é o hormônio do sono, ele é o da noite. Ou seja, ele prepara o...