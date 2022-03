A partir da quinta-feira (31) o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) terá visitação noturna. A novidade foi divulgada nesta semana e as regras para quem quiser se aventurar numa visita sem iluminação natural também já foram disponibilizadas. A entrada só será permitida pela Vila de São Jorge e os grupos de até seis pessoas precisam ter acompanhamento de um guia.

Na lista de regras para a visita, consta que o guia deve ser credenciado junto ao parque. Os grupos podem percorrer as áreas de Saltos; Carrossel e Corredeiras; Cânion II e Cariocas; Cânion I; e Seriema. Não é possível montar barracas para passar a noite. A permissão é apenas para sacos de dormir e isolantes para conforto térmico. Não serão aceitas lanternas de mão, apenas as que ficam presas ao corpo.

A entrada dos visitantes para o período noturno ocorre entre 20h e 06h, com saída até às 18h. A visitação no período noturno acontece entre quinta e domingo, com entrada às 20h das quintas-feiras e término às 06h dos domingos. Durante a estadia, o uso de fogueiras também é proibido, mas é permitido uso de fogareiros sobre afloramentos rochosos e a uma distância segura da vegetação mais próxima.

O grupo deverá, necessariamente, informar a saída para o vigilante da concessionária Sociparques no Centro de Visitantes se a visita terminar entre 8h e 18h. Caso o fim ocorra entre 20h e 8h, a comunicação deve ser feita ao vigilante noturno na bilheteria. O guia será responsável por esta informação.

Todos os visitantes do PNCV assinam Termo de Conhecimento de Riscos e Normas, conforme modelo disponibilizado pela equipe da unidade de conservação. O Termo apresenta aos visitantes, minimamente, os principais riscos associados às atividades no parque, normas mais importantes sobre a visitação, destacando a conduta consciente em ambientes naturais e telefones de emergência em caso de acidente.

Os visitantes também precisam registrar nomes, dados pessoais, como CPF, estado de origem, idade, número de telefone, informações sobre alergias, roteiros que serão percorridos, entre outros detalhes. Os valores dos ingressos variam entre R$ 4 para visitantes do Entorno e R$ 40 para estrangeiros.

Em 2017, as belezas noturnas da Chapada dos Veadeiros foi tema de uma foto feita pelo fotógrafo Marcio Cabral. O brasileiro foi vencedor do Prêmio Wildlife Photographer of the Year, que é considerado o principal concurso internacional de fotografia de natureza.

