Magazine Parque Mutirama funcionará à noite até janeiro em Goiânia Além dos brinquedos, centro de diversão contará com iluminação natalina e feirinha

A magia do Natal chega ao Parque Mutirama, que além de ganhar iluminação natalina passará a funcionar, pela primeira vez, no período noturno. Com início nesta terça-feira (14/12), às 19h30, o atrativo ficará aberto da 16 às 22 horas até o dia seis de janeiro. Além dos brinquedos e da decoração típica desta época do ano, quem visitar o local poderá conferir um...