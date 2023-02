Magazine Parques de Goiânia ganham xilogravuras de animais do Cerrado Espalhados em parques e bosques da capital pelo artista visual Genor Sales, xilogravuras de animais do Cerrado convidam transeuntes a prestarem atenção na fauna goiana

Tem onça-pintada no Jardim Botânico, tamanduá-bandeira no Areião, carcará no Vaca Brava, piau-três-pintas no Bosque dos Buritis e até cascavel no Parque Flamboyant. A festa dos bichos é, na verdade, um projeto visual do artista goianiense Genor Sales, 38, que tratou de espalhar pelas inúmeras áreas verdes de Goiânia imagens de animais presentes na fauna goiana...