Magazine Paulo Betti diz que foi infeliz ao comparar jogador do Palmeiras a goleiro Bruno O ator postou no Twitter a afirmação que gerou toda a polêmica. "Aquela cena dele rezando antes de começar o jogo me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil", postou

O ator Paulo Betti, 69, pediu desculpas ao goleio Weverton do Palmeiras após criticar a reza do atleta antes e depois do título da Libertadores e o comparar ao goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio a mais de 20 anos de prisão. Pelo Twitter, Betti publicou uma mensagem, já apagada por ele, que dizia que o discurso do goleiro do Palmeiras depois...