Magazine Pautas importantes

O humor nunca será universal. Há aqueles que gostam de certos tipos de piadas, outros não. A discussão do que seriam os limites do humor, no entanto, fica para outra oportunidade. Mas se a comédia aborda cotidiano, vivências, atualidades e vida real, naturalmente pautas como política e sociedade tem seu espaço. “Cada público é um público. Às vezes as piadas que faço hoj...