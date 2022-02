Magazine Pecado Capital estreia no catálogo do Globoplay Novela de 1975 de Janete Clair, foi a primeira em cores transmitida às 20h na TV Globo. No elenco, nomes consagrados da teledramaturgia nacional, como Francisco Cuoco (Carlão), Betty Faria (Lucinha) e Lima Duarte (Salviano)

Um dos maiores sucessos da história da dramaturgia brasileira e da carreira de Janete Claire, a novela Pecado Capital passa a integrar o catálogo do Globoplay como parte do projeto de resgate dos clássicos. A trama original, exibida em 1975, é marcada pelo realismo, tem como pano de fundo o universo suburbano carioca e traz um triângulo amoroso formado pelos at...