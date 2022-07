O surfista e ex-BBB Pedro Scooby será pai pela quarta vez. Ele e a esposa, a modelo Cintia Dicker, anunciaram a novidade nesta terça-feira (12), em uma publicação conjunta no Instagram. Esse será o primeiro filho do casal, que se casou em abril de 2021 e está junto desde 2019.

A revelação em forma de postagem faz uma "zoeira" com o fato de Scooby ser avoado. Essa característica foi motivo de diversos memes com o surfista durante sua participação no Big Brother Brasil 2022 (BBB22).

No vídeo, que também é uma "publi", como é chamada as postagens pagas, Scooby faz compras pelo aplicativo de uma loja e pergunta à esposa se ela deseja algo. Cintia pede fraldas, chupeta e mamadeira. Scooby não percebe os itens de bebê e comemora o frete grátis.

O atleta já é pai de três crianças com a atriz Luana Piovani: Ben (10 anos), Dom (6 anos) e Liz (6 anos).

Relacionamentos com famosas

O surfista iniciou a relação com Piovani em 2011. Eles foram casados por oito anos, mas o relacionamento foi cheio de altos e baixos e acabou não dando certo. Eles se separaram em 2019.

Meses depois, Scooby assumiu romance com a cantora Anitta. O relacionamento durou apenas três meses.

Ainda em 2019, O atleta se envolveu com a modelo Cintia Dicker. Eles foram vistos aos beijos no Rock in Rio daquele ano, mas não assumiram compromisso.

Em 2020, com a pandemia de coronavírus, os dois juntaram as panelas e foram morar juntos. Após um ano de relacionamento, eles se casaram em Portugal.

Por conta da boa convivência entre Piovani e Cintia, as duas chegaram a compartilhar os cuidados com Ben, Dom e Liz enquanto o surfista estava no BBB22.