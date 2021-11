Magazine "Pensa que o dinheiro resolve tudo", diz Mateus Solano sobre seu novo personagem Ator será o dr. Guilherme, "melhor cirurgião da América Latina", em 'Quanto Mais Vida, Melhor!', próxima novela da faixa das 19 horas na Globo

Em Quanto Mais Vida, Melhor!, próxima novela da faixa das 19 horas da Globo, dr. Guilherme (Mateus Solano) se orgulha profundamente de nunca ter perdido um paciente em sua mesa de cirurgiaua clínica Monteiro Bragança é referência quando o assunto é doença cardíaca. O renomado médico vive com sua tradicional família numa mansão do alto Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro...