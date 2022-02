Magazine Perseguido por nazistas e exilado no Brasil, Stefan Zweig tem livros reeditados Escritor austríaco Stefan Zweig, cujos livros vêm sendo reeditados, exilou-se no Brasil e cometeu suicídio com sua esposa há 80 anos. Tragédia causou choque e provou mais uma vez o quanto o regime de Hitler era pernicioso

“Finalmente entrei no dormitório e ali estive não sei quanto tempo sem levantar a cabeça. Eu não podia ou não queria ver. Em dois pequenos leitos ajuntados estava o maestro com sua formosa cabeça somente alterada pela palidez. A morte violenta não deixou violência alguma. Dormia sem seu eterno sorriso, mas com uma doçura muito grande e uma serenidade maior ainda. Parece q...