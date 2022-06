A próxima novela Original do Globoplay, “Todas as Flores”, será ambientada em Pirenópolis, cidade histórica de Goiás. A trama já está sendo produzida e terá no elenco atores como Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Fabio Assunção, Caio Castro e Ana Beatriz Nogueira. As gravações devem começar já no próximo mês.

A cidade goiana será o cenário em que Maíra, interpretada pela atriz Sophie Charlotte, foi criada pelo pai acreditando que a mãe Zoé (Regina Casé) estivesse morta. Um dos pontos turísticos escolhidos para contar a história da personagem cega foi a cachoeira do Abade, uma das mais belas de Pirenópolis.

Os 22 metros de queda d’água do Abade formam um poço cercado de areia em diversos tons de verde. É a principal cachoeira da Reserva, localizada às margens da nascente do rio das Almas.

Escrita por João Emanuel Carneiro, “Todas as Flores” trará discussões importantes como deficiência visual, tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Já o enredo vai girar em torno dos universos da perfumaria, da moda e do samba.

Com valor de produção equivalente ao de uma novela das nove, a obra será lançada de forma inédita: dividida em duas partes. A primeira de outubro a dezembro de 2022 e a segunda, de abril a junho de 2023. E terá liberação de capítulos em blocos semanais. Conforme divulgado pela Rede Globo, Todas as Flores é um conto de fadas moderno, um thriller contemporâneo regado por histórias de amor, vingança e redenção.

E por trás das câmeras, profissionais cegos ou com baixa visão, como a bailarina e preparadora Moira Braga; a psicóloga e educadora Camila Alves; a assistente de direção Nathália Santos; e o operador de áudio Marcelo Edward enriquecem o trabalho com suas expertises profissionais e bagagens pessoais.

