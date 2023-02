A criatividade toma conta dos foliões do Carnaval dos Amigos, que agita a tarde deste sábado (11), em Goiânia. Com arranjos no cabelo e maquiagens coloridas, a moda é se jogar na customização dos abadás nos blocos que integram o evento.

“Eu quis fugir das plumas, então aproveitei o abadá para cair na folia”, explica a goianesiense Elisa Vieira, que transformou o abadá em um laço estampado na parte de cima do look. “Carnaval é momento de abusar da criatividade”, completa.

As plumas e paetês não deixam de ser um hit carnavalesco. A foliã Silvana de Morais acredita que o que a moda que comanda o Carnaval em 2023 são os arranjos no cabelo. “Usei as penas e plumas, que nunca vão deixar de simbolizar a folia”, diz.

Neste ano, participam cinco blocos no Carnaval dos Amigos: Bloco dos Amigos, Pedacinho do Xé, CarnaRock, Bloco Café Nice e Bloco Aê. Durante toda a tarde a festa toma conta de bares do Setor Bueno e, a partir das 17 horas, os foliões sobem para a Av. 85, entre a T11 e T63, com shows e discotecagens especiais.

