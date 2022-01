Magazine Pocah retira apoio a Linn da Quebrada no BBB 22

Antes da estreia do BBB 22, o jogo já está rendendo na internet. Alguns participantes já chamaram a atenção do público e ganharam milhares de seguidores ou foram cancelados antes de botar os pés na casa.No caso de Linn da Quebrada, já deu tempo de ganhar e perder o apoio de uma colega. Trata-se da cantora Pocah, que participou do BBB 21. Ela havia anunciado que torcer...