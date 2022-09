O tão aguardado primeiro final de semana do Rock in Rio 2022 chegou ao fim. Além dos shows marcantes, os três primeiros dias do festival foram marcados por muitas manifestações políticas, fofocas no mundo dos famosos e pela novela em torno do show de Justin Bieber.

MANIFESTAÇÕES POLÍTICAS

Perto das eleições eleitorais, o primeiro final de semana do festival foi marcado por manifestações políticas tanto por parte da plateia como em cima do palco. Na sexta-feira (2), durante o show de Sepultura, e no domingo (4), no show de Emicida, foi possível ouvir o público pedindo "Fora Bolsonaro" em alto e bom som.

Teve gente que até invadiu uma transmissão ao vivo da TV Globo para pedir a saída do atual presidente.

No primeiro dia do Rock in Rio, a banda francesa de death metal Gojira aproveitou o show para trazer uma mensagem importante sobre a Amazônia.

Joe Duplantier, vocalista, é conhecido ativista de causas ambientais. Ele subiu ao palco com uma pintura facial feita com urucum, e durante a música "Amazonia", a qual fala sobre desmatamento da Floresta Amazônica, chamou chefes indígenas brasileiros.

Ainda na sexta-feira, a banda Living Colour abriu o show dedicando a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada junto com o seu motorista Anderson Gomes, em 2018. "Este é dedicado a Marielle Franco", disse o vocalista Corey Glover.

Mais tarde, durante a canção "Wall", ele mostrou um cartaz escrito "Vote" de um lado e "Democracia" do outro, o que fez com que o público protestasse contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na sequência, Glover disse: "Eu não sei falar isso em português, 'fuck fascism'!" ("foda-se o fascismo", em tradução livre).

A Ratos de Porão se apresentou com a bandeira do Movimento Sem Terra, MST, pendurada em uma caixa de som. O baixista Juninho vestia uma camiseta do movimento. Enquanto o público entoava "ei, Bolsonaro, vai tomar no c*", o grupo acompanhou com os instrumentos.

AS FOFOCAS DOS FAMOSOS

Como era de se esperar, um evento lotado de famosos proporcionou algumas fofocas que vão de estrelismo a ex-marido curtindo show nos bastidores.

JADE PICON PROTEGIDA E A RELAÇÃO COM LARISSA MANOELA

Segundo Lucas Pasin, colunista de Splash, Jade Picon mal pisou os pés no Rock in Rio e foi cercada por seguranças e assessores. Ele tentou contato com a ex-BBB e agora atriz, mas foi ignorado.

De acordo com o repórter, Jade o olhou de cima a baixo, mostrando que tinha ouvido o interesse pela entrevista. Ela foi levada a uma área exclusiva e os jornalistas não puderam nem cumprimentá-la.

Jade Picon ainda foi a protagonista de outra história que rondou os bastidores. Segundo o jornal Extra, Larissa Manoela teria ignorado o pedido de um fotógrafo para tirar uma foto com a influenciadora.

As duas usaram as redes sociais para comentar o episódio. "Todo dia tentam criar uma rivalidade feminina diferente… Não tem necessidade disso, independente se aconteceu ou não, ninguém é obrigado a tirar foto com ninguém E TÁ TUDO BEM!", escreveu Jade no Twitter.

"Até porque boatos sempre correm por aí, mas dizer a verdade do que aconteceu ninguém diz. Aliás, seu segurança tá bem? A volta na van rendeu bons momentos [risos]", respondeu Larissa Manoela, apaziguando a situação.

A Lucas Pasin, a eterna Maria Joaquina negou qualquer rivalidade com Jade: "A gente ficou sabendo dessa história hoje quando veio à tona. A gente conversou e ontem mesmo fomos embora juntas. Foi uma informação infundada".

INCÔMODO COM ASSÉDIO DO MARIDO

Segundo Lucas Pasin, Thaila Ayala não ficou muito feliz ao chegar ao camarote VIP do Rock in Rio na sexta-feira acompanhada do marido, o ator Renato Góes.

A atriz revirou os olhos algumas vezes ao notar o galã de "Mar do Sertão" sendo abordado por fãs para selfies. Ela também pediu para a imprensa: "Liberem logo o meu marido". Todo o incômodo com o assédio ficou bem claro com as caras e bocas feitas no espaço vip do festival de música.

Ao ser questionada se ficava incomodada com o assédio em cima de Renato Góes, ela negou: "Não, normal. Ele é muito dedicado. Vivo aprendendo com ele em casa. Acho muito maneiro ver esse retorno, porque é de muita entrega. Não é tipo de 'fui ali fazer uma dancinha'. É muita entrega e eu fico babando", disse.

Ao colunista, o ator negou que fosse ciúme: "Agora? [sobre o incômodo]. Não. Ela estava agoniada para ir comer. Fome. E queria dançar."

WHINDERSSON ASSISTIU SHOW DE LUÍSA SONZA NOS BASTIDORES

Ontem, enquanto Luísa Sonza se apresentava no palco Sunset, Whindersson apareceu nos bastidores. O momento logo se tornou assunto nas redes sociais, já que os dois se divorciaram em 2020.

A NOVELA EM TORNO DO SHOW DE JUSTIN BIEBER

Mas o destaque do final de semana fica, com certeza, sobre a novela em torno da apresentação de Justin Bieber.

No sábado (3), surgiram rumores de que o cantor canadense deve cancelar os shows marcados para 14 e 15 de setembro em São Paulo. Embora a apresentação no Rock in Rio estivesse de pé, a informação foi o suficiente para os fãs ficarem preocupados com a aparição do artista no festival.

Mesmo em meio a dúvidas, os fãs de Bieber passaram por muitos perrengues para assisti-lo de pertinho. Os beliebers, como são conhecidos, enfrentaram muita chuva, correria e até derrubaram uma grade.

O dia passava e o artista não chegava. Enquanto isso, surgiam mais rumores nas redes sociais: de que a apresentação duraria apenas 30 minutos. Os comentários mais bem-humorados diziam que Bieber se apresentaria via zoom direto do aeroporto.

A quatro horas do show, o cantor chegou ao Rio de Janeiro. Faltando cerca de 20 minutos para o início da apresentação, ele pegou um helicóptero para a cidade do Rock in Rio.

Depois de um dia marcado por especulações, Bieber chegou no horário marcado e apresentou o setlist inteiro: o show durou cerca de 1h30min.

Por enquanto, ainda não há qualquer cancelamento oficial das apresentações em São Paulo.

Leia também:

- Rafa Kalimann tieta Justin Bieber em sua 1ª vez no Rock in Rio

- Rock in Rio: 'Amo a Xu, melhor sogra do mundo', diz marido de Sasha