A série Harina, desenvolvida pelo Backdoor México, braço internacional do Porta dos Fundos, vai estrear no canal por assinatura Comedy Central Brasil no dia 19. A trama gira em torno do tenente Harina, a versão mexicana de Peçanha, personagem interpretado por Antonio Tabet e um dos mais populares do grupo no Brasil.

Na história, Pietro, o tenente Harina (Guillermo Villegas), e sua parceira de trabalho, Ramírez (Verónica Bravo), precisam capturar um serial killer conhecido com El Cancelador, cujo objetivo é acabar com a vida das pessoas mais importantes das redes sociais.

Com oito episódios, Harina será exibida semanalmente, sempre às quintas. A série foi criada após o grande sucesso da esquete de mesmo nome, disponível no YouTube e que poderá ser vista no Comedy Central Brasil na noite desta quinta (12).

Depois de se tornar um dos vídeos mais virais da América Latina, somando mais de 164 milhões de visualizações nas redes sociais, a história do tenente se transformou em série. Harina, baseada na esquete homônima do Backdoor México, já chegou a diversos países das Américas do Norte e Central pelo canal Comedy Central Latinoamérica, e está disponível no Brasil pelo Prime Video.

Harina foi criada e escrita pelo roteirista do Porta dos Fundos Pedro Esteves, com Carlos Reichel, diretor e escritor brasileiro. “Escrever Harina foi uma experiência nova para mim, em que eu misturei duas paixões: a comédia e o suspense da investigação para desvendar um crime. Tudo precisava encaixar para fazer sentido e foi um desafio maravilhoso”, conta Esteves.

Carlos Reichel comenta que sua maior preocupação com relação ao roteiro foi encontrar a melhor forma de adaptar um personagem de esquete para um personagem de série. “Como fazer as pessoas se importarem com ele durante oito episódios e como criar relações entre o protagonista e os demais personagens que saltem da tela, para que além de graça tenham também emoção?”, questiona.

“Acredito que chegamos a uma série que respeita o humor do Porta, mas ao mesmo tempo expandimos o que costumamos ver em séries de comédia policial, adicionando elementos de mistério e ação”, explica o roteirista”. Para ele, o carinho que o público do México e da América Latina têm com o personagem é vantajoso, mas aumenta sua responsabilidade e a pressão sobre seu trabalho de criação.

“A série traz novas facetas e amplia nossa visão sobre esse que é um dos maiores fenômenos do humor mexicano dos últimos anos. É, contudo, uma série universal, que traz elementos de drama, investigação e mistério que extrapola as barreiras do país de origem”, afirma.

No Brasil, Peçanha ganhou seu primeiro filme em 2021, intitulado Peçanha contra o Animal, também disponível na Prime Vídeo. O elenco da série traz nomes como Luis Fernando Peña, Ana González Bello, Juan Carlos Medellín, Hector Holten, Daniel García, Luz Aldán, Alfonso Borbolla, Miguel Burra, Gerardo Taracena, Gyo Romo, Ishkra Zavala, Angélica Rogel, Lucero Trejo, Karla Sofía Gascón, Tato Alexander e Karla Farfán.