Não! Não vá “se catar”(rsrs). Bem, polissemias à parte, peço que responda rapidamente, sem pesquisar… !

Se a (infelizmente) eliminada seleção de futebol do Brasil é a “brasileira”, a também eliminada seleção do Catar é o quê?!

Fique calmo: antes de você me mandar “ir me catar”, eu vou responder!

Que atire o primeiro dicionário quem não tem dúvida em adjetivos gentílicos!

Esses adjetivos servem para indicar a origem de algo (país, município, província, estado etc). O nome gentílico vem do latim “gentilis” e indica a família ou o clã de alguém.

Quando eu era estava no ensino fundamental, confesso que um dos meus passatempos preferidos era memorizar os gentílicos. Era extraordinário! O Menino Carlos André dizia: “você sabia que quem nasce em Burundi é burundês; quem nasce no Cazaquistão é cazaque; quem nasce no Butão é… (rsrs) é butanês!” Eu me divertia com isso.

Pois é, quando se iniciou a Copa do Mundo no Catar, eu - agora como linguista e professor - não poderia perder a oportunidade de passar minha mania aos outros.

Então, qual é mesmo o gentílico para o Catar? Na verdade, o ideal seria a pergunta: Quais são os gentílicos? São 2. A seleção do catar é a catariana ou a catarense. Cuidado: não é catarinense (relativo ao Estado de Santa Catarina).

Tenho ouvido muito a palavra “catari”. Bem, embora esteja também no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), da Academia Brasileira de Letras (catariana e caterense também estão), o termo não é recomendável. Nem sequer possui grafia adequada aos padrões da ortografia oficial do Brasil: catari deveria ser grafada com acento no segundo “a” (catári), por ser paroxítona terminada em “i”, assim como “táxi”.

Assim, a seleção catariana ou catarense não ganhou qualquer jogo, mas - pelo menos - você se saiu um vencedor em adjetivos gentílicos.



Até a próxima,

Professor Carlos André

