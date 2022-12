Imagine a felicidade de alguém que recebe uma mensagem sua com um Feliz Ano-Novo (com hífen e com iniciais maiúsculas) para indicar a festa de Réveillon; um feliz ano-novo (com hífen e com iniciais minúsculas) para indicar o primeiro dia de janeiro; e, finalmente, um feliz ano novo (sem hífen e com iniciais minúsculas) para indicar todos os dias de 2023?!

Com certeza, você deixará o ano dessa pessoa mais feliz. Afinal, ninguém merece começar uma nova etapa da vida com um erro gramatical, não é mesmo?

Então, o Jornal O Popular e eu desejamos a você uma noite de Ano-Novo, um dia de ano-novo e todo o ano novo de 2023 extraordinários, se é que você me entende?! (rsrs).

Até o próximo Português Expresso em 2023.

Professor Carlos André

