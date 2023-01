Certamente, vem à sua cabeça aquele quase aforismo interrogativo que povoou os ambientes futebolísticos do Brasil:

Pode isso, Arnaldo?

Bem, é inicialmente importante afirmar que o Arnaldo é a personificação da norma, da regra e, como ele mesmo diz, a regra é clara (não tão clara assim, mas... é regra).

Antes de adentrarmos às regras, é fundamental compreender que o todes e os neopronomes não devem ser classificados como mecanismos linguísiticos em linguagem neutra.

Quem estuda linguagem (ou mesmo qualquer falante um pouco atento) sabe que não há linguagem propriamente neutra. Toda linguagem é resultado de um discurso, ou seja, de um pensamento, de uma visão de mundo, de um olhar de identificação sobre si e sobre os outros.

Todes, elu e delu e companhia limitada – linguisticamente – deveriam ser denominados de inclusivos ou não binários, porque representam o olhar não binário sobre mundo. Aqueles que os usam acreditam que – sob a ótica discursiva – se dá voz a um mundo marginalizado e apagado pelo preconceito. Naturalmente, é preciso se respeitar isso.

Ocorre, porém, que a pergunta inicial, ligada ao aforismo futebolístico, é se está certo ou errado?

Então, e agora, Arnaldo?

Assim como as regras do futebol, as regras gramaticais normativas são instrumentos prescritos e historicamente definidos como norma, como aquilo que deve ser obrigatoriamente seguido. A norma (a gramatical, inclusive) é resultado do paradigma de uma determinada sociedade dominante.

Dizer, por exemplo, que os meninos saíram é uma sentença correta, em vez de os menino saiu é resultado de uma ação de poder de uma sociedade sobre outra.

É assim mesmo: não existe um general da gramática que acorda e diz o que é certo ou errado. Existem relações de poder em sociedade, que definem quem é mais poderoso, o qual, portanto, deverá ditar o que é certo ou errado.

Isso significa que a gramática tradicional (normativa) possui um olhar, uma percepção de mundo binária, em que há tão somente masculino e feminino, e em que o masculino plural é a norma para representar a junção feminino-masculino.

Para que se comprove isso, basta tentar escrever um texto inteiro em linguagem não binária ou inclusiva. Não há ainda – na sintaxe formal da língua portuguesa – essa sintaxe definida.

Então, pode isso, Arnaldo?

A resposta é óbvia: não. Todes tende a ser evitado em ambiente formais.

É preciso, porém, dizer que – quando o Arnaldo apitava os jogos – não havia ainda o VAR.

Será que a língua vai transformar todes em norma? Só o tempo dirá. Hoje o todes ainda não entra em campo em jogos oficiais. Bola pra frente.

Abraço fraterno

Até o próximo Português Expresso de O Popular

Professor Carlos André