Um milhão de vezes, não use nada haver no sentido de “não há relação com o que estou falando”.

Quando você quiser dizer a alguém que aquilo dito por ele precisa ter mais coerência, precisa ter mais lógica com o que você está a dizer, atente que aquilo não possui nada a ver. Isso mesmo: nada a ver.

Nada a ver significa nada a ser visto. Nesse caso, esse nada a ser visto possui relação figurada com algo fora do contexto, que não pode, portanto, ser relacionado com uma sequência lógica de raciocínio.

Até existe a expressão nada haver, mas ela possui outro sentido...Bem, mais isso é tema para outro programa!!

Leia também:

- Cabeu é para quem pensa

- Isso é correto?

- Preto ou negro?

Abraço fraterno

Até o próximo Português Expresso de O Popular

Professor Carlos André