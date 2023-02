Vai aqui um conselho de amigo (e de professor de língua portuguesa...):

Não peça o óculos a ninguém.

E por quê?

Porque pedir o óculos é - gramaticalmente – dizer a mesma coisa que os menino.

A norma culta da Língua Portuguesa preza pela tradição da harmonia entre algumas palavras e expressões. Na Língua de Camões, de Machado, na minha e na sua língua, é preciso fazer concordância.

A coisa é - mais ou menos – assim: artigo concorda com substantivo: a palavra menino é pertence à categoria gramatical de singular, logo o artigo deve ser o – o menino. No plural, deve ser os meninos.

Leia também:

- De onde vem o ketchup?

- Onde e Aonde em 2023

- Nada a ver o seu nada haver

No caso da palavra óculos, a regra também funciona: óculos está no plural, portanto o artigo os deve ser usado para concordar.

Você me perguntaria: mas, óculos é plural mesmo? A resposta é sim. Basta você ver nos dicionários: substantivo masculino plural.

Por favor, não me venha com o raciocínio (até lógico), mas incorreto de que cada lente daquelas seria um óculo e que, portanto, as duas seriam os óculos. Pensar assim é um erro. A palavra está no plural formalmente e não semanticamente. Isso acontece também com as palavras costas, parabéns, saudades, ciúmes etc.

Então, não peça o óculos a ninguém.

Até a próxima

Fraterno abraço

Professor Carlos André