A escolha de roupa de Janja Lula da Silva, nova Primeira-Dama do Brasil, para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais na tarde deste domingo (1º).

O figurino escolhido para a data especial, consiste em um blazer e uma calça pantalona de cintura alta, um terno bordado no tom champanhe assinado por Helô Rocha, a mesma estilista que fez o vestido do casamento da socióloga, em conjunto com bordadeiras de Timbaúba no Rio Grande do Norte, em maio do ano passado.

Entre os detalhes do look de Janja, ela escolheu acessórios dourados discretos - um par de brincos pequenos - e não aparece com os óculos, que sempre a acompanham.

Nas redes sociais, a escolha da nova primeira-dama ganhou destaque e diversos elogios.

Janja servindo um belo look de estilista brasileira.

Um terninho tingido naturalmente e bordado por bordadeiras nordestinas.

Tanta simbologia em uma roupa de uma posse que será histórica. — Karin (@karin_simonato) January 1, 2023

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente ganha destaque

Lu Alckmin, mulher do vice-presidente, Geraldo Alckmin, optou por um vestido branco, em corte de alfaiataria, midi, com mangas abertas na parte interna dos braços e joias minimalistas: um par de brincos longos e uma pulseira no braço esquerdo.

"Lu Alckmin está muito chique. Também gostei da roupa da Janja, adoro terninho", disse outra internauta sobre a roupa de Lu.