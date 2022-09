Magazine Post Malone cai no palco, se contorce de dor, chora, e é socorrido por paramédicos; vídeo Cantor caiu neste sábado (17) em Saint Louis, nos Estados Unidos; ele divulgou vídeo em que diz estar bem

Aconteceu de novo. Duas semanas depois de levar um estabaco durante seu show no Rock in Rio, Post Malone caiu de novo no palco. Desta vez, no entanto, foi bem mais sério. Neste sábado (17), o rapper tropeçou em um buraco descoberto durante apresentação em Saint Louis, no Missouri, nos Estados Unidos. De uma queda foi-se ao chão -e lá ficou, por 15 angustiantes minutos. O moment...