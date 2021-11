Magazine Pottermania: goianos nutrem paixão de uma vida

Se ainda existe alguém que não esteja convencido que a saga Harry Potter continua sendo um fenômeno ao redor do mundo, talvez a história da funcionária pública Izabella Castro Brandão, de 34 anos, consiga dar uma dimensão do que é a pottermania. A sua relação com a saga começa na época em que o primeiro livro foi lançado, no final dos anos 90. “Eu pegava os livros ...