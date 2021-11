Magazine Prédio da Assembleia Legislativa de Goiás é alvo de disputas Com a mudança da sede da Alego, prédio histórico no Bosque dos Buritis se torna edifício cobiçado. Arquitetos defendem que espaço seja preservado para uso cultural

No governo Mauro Borges, o Poder Legislativo estadual ganhou uma nova sede, depois de passar por outros endereços após sua reabertura, em 1947, fruto da transferência da cidade de Goiás. Ela foi erguida no coração do Bosque dos Buritis, um edifício com traços arrojados, exemplar da arquitetura moderna da nova capital. Esse prédio, projetado por dois nomes de referência ...