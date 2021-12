Magazine Prédio na Praça Cívica passa por restauração para se tornar “novo cartão postal” de Goiânia Restauração na sede original do Instituto Geográfico Histórico de Goiás, construção de 1939, deve ficar pronta em janeiro de 2022

Instalada em frente à Praça Cívica, na Rua 82, a sede original do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG) está em reforma. Presente entre as avenidas 82 e 85, no Setor Sul, desde 1939, o prédio é parte fundamental da história do Estado com seu acervo, legado e a própria estrutura. “Nosso objetivo é transformar o prédio no novo cartão postal de Go...