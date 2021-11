Magazine Prêmio Cora abre inscrições para produções audiovisuais feitas por mulheres Podem concorrer roteiristas e diretoras que tenham projetos de longa-metragem ou série de TV nas etapas de desenvolvimento, pré-produção e produção

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo para as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Cora, voltado a produções audiovisuais femininas na região Centro-Oeste. São contemplados na premiação projetos de longa-metragem ou série de TV nas etapas de desenvolvimento, pré-produção e produção, e que tenham como roteiristas e diretoras mulheres do Centro-Oeste do Brasil. As obras ...