Magazine Prêmio Multishow cancela votações e elege Marília Mendonça a cantora do ano A decisão vem após forte apelo nas redes sociais e até mesmo da união de fã-clubes de todas as cantoras concorrentes pedindo que o canal entregasse o prêmio à sertaneja

O Prêmio Multishow cancelou as votações da categoria cantora do ano e anunciou que o prêmio será de Marília Mendonça. A decisão vem após forte apelo nas redes sociais e até mesmo da união de fã-clubes de todas as cantoras concorrentes pedindo que o canal entregasse o prêmio à sertaneja, que morreu na última sexta-feira (5), aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo....