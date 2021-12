Magazine Príncipe William e Britney Spears tiveram 'namoro' virtual, diz biógrafo "Pode até ter ocorrido algumas conversas ao telefone, mas não me recordo de os dois terem conseguido se encontrar durante esse período", declarou Christopher Andersen, ressaltando que, sim, "eles tentaram se encontrar quando eram jovens"

Antes de subir ao altar e trocar alianças com Kate Middleton, o príncipe William, de 39 anos, viveu um relacionamento virtual com a cantora Britney Spears, de 40, segundo revelou o biógrafo Christopher Andersen, em seu novo livro sobre a realeza britânica, intitulado "Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" ["Irmãos e Esposas: P...