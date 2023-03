Prato do Dia

Prato do Dia

A tão celebrada Bordeaux, ícone e paradigma vinícola por séculos, até meados de 1800, era um pântano. Uma sucessão de fatos históricos que nada tinham a ver diretamente com o negócio do vinho transformou um punhado de terras alagadas no sudoeste francês - nos arredores da cidade homônima e de Libourne,…