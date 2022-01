Muitos, mais vaidosos, não querem que saibam a idade que têm. Mas, de um tempo pra cá, até o uísque entrou nessa. Pode, Arnaldo?

A alta concentração alcoólica dos destilados atua como potente elemento de preservação e dá uma longevidade que por vezes chega ao infinito. O uísque sempre foi assim. Acostumamo-nos a ver as idades de maturação declaradas nos rótulos – e, sobretudo, a valorizarmos e pagarmos mais caro por uísques mais “velhos”. A lógica justifica o preço. Após as destilações, o líquido que vai para os barris de maturação é muito parecido com o etanol puro: incolor, transparente, de aproximadamente 65 GL e com discretíssimas nuances dos grãos de sua origem. De onde vem, então, a maior parte de sua complexidade, decantada pelos apreciadores e expressas nas intrincadas “rodas de aromas” exibidas pelos degustadores? Sim, exatamente, no tipo de barril e no tempo em que o uísque passará nele. Não fosse o barril, não haveria uísque – tanto que, para ser denominado scotch whisky, esse tempo mínimo é de três anos.

É fácil, então, entender o frisson que se criou no mercado especializado quando algumas das mais respeitadas destilarias escocesas decidiram não mais estampar no rótulo dos seus produtos a idade de maturação. O ranking de qualidade e preço de seus produtos passaria a não ser mais baseado na idade, mas na “qualidade” do produto final. Já havia excelentes uísques assim – um bom exemplo era o Blue Label, da Johhnie Walker –, mas o pontapé da revolução foi dado pela Macallan que, em 2013, lançou seus single malts Gold, Amber, Sienna e Ruby (a série 1824) todos sem idade declarada. Logo depois, a tradicional Talisker foi atrás e com elas seguiram outras. Os produtores juram que é “criatividade”, um “regresso” às raízes, e que os destilados continuam contendo os mesmos velhinhos de sempre, só que com classificação baseada na cor e no sabor.

Será?

Para começar: a idade declarada no rótulo corresponde ao uísque mais novo da mistura; assim, um “21 anos” pode conter porções de até 30 ou mais anos! Se levarmos em consideração que pelo menos 2% do líquido (“the angel’s share - a porção do anjo) é perdido na evaporação do barril, amadurecer por mais tempo deixa o anjo mais bêbado e o produtor mais pobre, não? Muito mais do que isso, o mundo consumidor mudou. China, Rússia e Índia abriram as portas para o Ocidente e a alma para os seus desejos. As vendas de destilados cresceram nesses países populosos. Como atender a toda essa demanda amadurecendo o bom e “velho”(?) scotch por tantos anos? O nome disso é capital imobilizado e ninguém está nessa praia só por tradição, não. Em tempo: das quase 90 em atividade, a única destilaria de single malt que não pertence a grandes redes de multinacionais (leia-se Diageo, Pernod Ricard, etc.) é a Glenfidich.

Sim, claro: o Macallan Ruby é espetacular (embora muito mais caro e menos complexo do que deveria ser) e o Talisker Port Ruighe (“finalizado” em barris de Porto) é muito bom e tem um preço mais coerente. Mas estamos nas mãos dos produtores, confiando no que eles afirmam ser a verdade sobre a nobre composição do que na garrafa se encerra. O tempo (de novo, ele!) dirá.