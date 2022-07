Escrevo há mais de 20 anos neste espaço, muito graças a você que me lê agora. Alguns podem ter, nesse tempo, pensado como eu me vi refletindo esses dias atrás. Em país pobre, de grandes desigualdades sociais, será que falar de taça de vinho, de tipos de arroz e de variedades de azeite não é elitista demais? Não estou a endereçar-me para uma minúscula parcela da população leitora desse periódico? As matérias das outras páginas do jornal não seriam mais “importantes”? Os íntimos, que conhecem minhas posturas de vida e minha ideologia, viriam, nisso, uma incoerência?

A relação da nobreza com a gastronomia existe há muito. Archestrate foi o grego que alcunhou o termo gastronomia. A Apicius, romano, atribui-se a paternidade da gastronomia científica, dela como ramo de estudo e com metodologia pedagógica (é de sua autoria o primeiro tratado sobre o assunto, De Re Culinaria). Pela vida que levaram seus sucessores, presume-se que não se distanciavam do poder ou das classes sociais mais abastadas. Taillevent (século 14, autor de Le Viandier) foi cozinheiro dos reis Felipe VI e Carlos V na Idade Média, Vatel (século 17) suicidou-se durante um equivocado banquete ao rei Luís XIV, Parmentier (século 17) cultivou batatas em terreno doado pelo rei francês e as preparou em um banquete oferecido a Benjamin Franklin, Appert (século 18) inventou a conserva em vidros (a palavra “apertar” vem daí) e recebeu títulos de Napoleão, Brillat-Savarin (pai da gastronomia moderna e autor de A Fisiologia do Gosto) era juiz renomado na França dos séculos 18 e 19, Carême serviu ao rei George IV e Escofier ao imperador alemão Guilherme II. Evidências da íntima associação que sempre existiu entre a boa gastronomia e as “elites” de então.

Hoje, falar de cervejas de abades trapistas e da roda de aromas de vinhos - em uma cidade de crianças mendigando nos semáforos, em um Estado de calungas desnutridos, em um país que reconhece a sua própria epidemia de fome, e em um mundo em que se a produção de alimentos fosse distribuída eqüitativamente seria mais que suficiente para tornar obesos leves toda a população do planeta - é mais que elitista. Aceito que possa ser interpretado como deprimente e até vexatório.

Tudo isso é verdade factual e, paradoxalmente, fundamental para a existência de espaços dedicados à propagação desses mesmos assuntos. Foram tratados como temas proibidos os direitos civis conquistados pelas mulheres, a liberdade racial advogada pelos abolicionistas e o pensamento e expressão livres de várias nações. Esses assuntos eram considerados “elitistas” ou de menor importância diante do “objetivo maior” que almejavam seus dirigentes. A gastronomia, como muitos dos objetos de prazer, apresenta evidências históricas de sua associação com a elite, dominante. Falar do assunto, transmitindo conhecimentos em linguagem que se pretende acessível, porém, é exatamente caminhar no sentido contrário, é democratizar o conhecimento, é mostrar que não há mistérios nem regras divinas que impeçam qualquer pessoa de se aproximar do mundo até pouco tempo considerado “reservado”.

Para quem acha que saber sobre a taça adequada para se degustar um vinho - ou que existem outros tipos de arroz além do nosso “cristal” - é conhecimento que não deve ser compartilhado com “os outros”, ou mesmo que eles não se interessariam por tais fatos, estando na plenitude da insignificância da qual você julga que eles nunca devem sair, a vida responde com as evidências, cruéis entidades contra as quais não há defesa. A gastronomia frequenta as páginas das revistas e dos jornais de todo o mundo, extrapolando a mídia de alta qualidade (como esta que ora lê) e invadindo os pasquins e os veículos mais populares.

Desconfio: falar até pode, mas só “entre nós”, né? Ah!... entendi!