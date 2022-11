Os anos passados parecem nos tornar duvidosos da força de uma grande paixão. Um encontro ímpar entre duas almas que nunca se viram antes, pertencente aos eventos determinados pela “insustentável leveza do ser”? Ou uma infinita e inacreditável sequência compulsória de eventos fortuitos?

Um belo dia a batata encontrou o óleo e eles criaram uma paixão mundial: a batata frita!

A batata é um tubérculo, um vegetal composto basicamente de amido e um pouco de proteína que cresce e se desenvolve sob a terra. Sua origem é sulamericana, dos nossos vizinhos andinos, que a utilizavam para vários fins, entre eles o alimentar. Os espanhóis foram os primeiros a carregarem a batata consigo para a Europa a partir de suas colônias, mas se recusaram a comer aquela “coisa estranha”. Os ingleses, vindos de suas batalhas no Caribe, é que a fizeram chegar à mão e à boca dos irlandeses, os únicos que, à época (séculos 15-16), aceitaram incluir a batata em seu cardápio habitual.

Na verdade, até meados do século 18, quase toda a nobreza europeia a desprezava. Stephen Switzer, prestigiado botânico e horticultor inglês, dizia que a batata era “comida boa somente para palhaços e irlandeses”; e Legrand d’Aussy (História da Vida Privada dos Franceses – 1783) a qualificou como “insípida, indigesta e flatulenta”, razões da sua distância “dos lares refinados da Europa”.

Pois foram os irlandeses que salvaram a batata, logo eles, bretões, povos reconhecidamente limitados em suas contribuições para a cultura gastronômica. Eles levaram o tubérculo de volta para as Américas, dessa vez para as colônias do Norte, em um amontoado que seria chamado de Estados Unidos da América. Pode-se alegar que Parmentier tenha dado elegância à batata, servindo-a em pratos requintados à rainha Maria Antonieta e à nobreza francesa. Deve-se também registrar que foram os belgas os primeiros a fritar a batata, em substituição ao peixe quando os mares se tornavam gélidos e menos generosos.

Por contiguidade e amor à boa gastronomia, os franceses tornaram a batata frita popular naquela região do continente europeu, já no início do século 19 (as “pommes frites”). Mas a batata frita deve seu prestígio internacional de que hoje goza aos irlandeses, que a salvaram do ostracismo, e aos estadunidenses, que trouxeram-na por meio de suas tropas estacionadas na França (ou na Bélgica) durante a 1ª Guerra Mundial. Como a língua era francês, pouco importava o país: as “french fries” davam o primeiro passo, ali, para se tornarem a iguaria mais popular do mundo.

Fatalmente, a avidez do homem pela energia (caloria), traço instintivo de que não nos desvencilhamos nesses milhões de anos de nossa existência, provocaria a união do amido da batata com o lipídico óleo. Nosso paladar foi planejado para isso, o que se comprova por outros casamentos estáveis e deliciosos, como o sorvete, o chocolate, a picanha e a mandioca, o pão e a manteiga. Não importa quais caminhos seguiram até colidirem, se mais ou menos sinuosos, de sofrimento e luta, de paz e de amor: um foi feito para o outro. Há algo a nosso favor, senhores: acreditemos nas paixões.