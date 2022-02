Prato do Dia

Prato do Dia

Bolhas no suco?

Água. No meio de tanta, por que escolhemos alguns pontos secos para habitarmos, logo nós, autoproclamadores topo das espécies? Talvez devessem ser os peixes os verdadeiros donos do mundo. E com muito mais propriedade, esse mundo deveria se chamar Água, e não…