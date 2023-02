Prato do Dia

Prato do Dia

Para os poucos verdadeiros cristãos que restam (os que, ainda que não consigam, tentam tolerar as diferenças e se preocupam com os menos favorecidos), a carne a que nos referimos tem, efetivamente, duplo sentido. Acabamos de nos despedir do “carnal” (mundano, pagão) e,…