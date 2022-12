Olha a gente imitando o fortuito de novo. Os vinhateiros do norte da França sempre lutaram contra algumas dificuldades do terroir, de clima frio e solo muito calcário. Seus vinhos foram muito consumidos na corte, especialmente a partir do século 9, quando os reis eram coroados na cidade de Reims, hoje na Denominação de Origem (DO) de champagne. Mas o terroir proporcionava vinhos um tanto desequilibrados, com pouco álcool e de acidez elevada, sem estrutura decentes.

Talvez com bolhas... Aquela parte do território francês foi sede de muitas guerras e cavernas eram facilmente abertas no calcário macio para servirem de refúgio à população. Mais tarde, elas se transformaram em adegas e os produtores começaram a notar que os vinhos ali estocados, no verão, faziam uma segunda fermentação na garrafa e ganhavam gás. Atribui-se ao abade dom Perignon a iniciativa de render-se aos desígnios de Deus e, ao invés de lutar contra a natureza, estimulá-la, assumi-la e criar uma personalidade diferente para aquela bebida. Assim nascia o champagne, ácido e borbulhante.

Já há algum tempo, para receber a Appelation Champagne Controlée é necessário ser produzido lá no território delimitado pelo francês Instituto Nacional das Denominações de Origem (exceto para a gaúcha Peterlongo) - um pequeno triângulo de terra a pouco mais de uma hora ao norte de Paris, que inclui as cidades de Reims, Épernay, Troyes. Nessa “fazenda”, o controle para a padronização é rigoroso e inclui regras como limite de produção e até altura, distanciamento e densidade das vinhas. Embora admitam-se algumas outras, são três as principais uvas que compõem o precioso líquido: duas tintas - pinot noir (estrutura e potência) e meunier (aveludada, redonda) – e uma branca – chardonnay (sutileza e elgância). As tintas exigem uma prensagem mais cuidadosa, para que não se extraia um mosto róseo. Após a primeira fermentação é feita a mistura dos vinhos “tranquilos” (assemblage), que vai constituir o corte do produto. É essa mistura que dá a identidade de uma marca (gôut maison).

A gaseificação é, então, estimulada, acrescentando leveduras e açúcar que induzem uma segunda fermentação. A pressão provocada pelos gases dentro do vasilhame após essa fase atinge normalmente cerca de seis atmosferas – entendeu por que o vidro da garrafa é tão grosso? Finalmente, vem a parte mais charmosa da produção, a remouage, a decantação das leveduras que foram acrescentadas. As garrafas vão sendo lenta e gradualmente giradas (para retirar as leveduras das paredes do recipiente) e colocadas de cabeça para baixo (para elas aderirem à rolha). Por fim, esses vasilhames são congelados, para que se possa retirar o depósito indesejável (dégorgement). Hoje, máquinas substituíram os remueurs, mas alguns raros ainda utilizam mãos humanas.

A poção final é um líquido que contém conhaques envelhecidos e açúcar (liqueur d’éxpediction), que dá a característica do champagne. Mesmo nos brut, não notamos o paladar tão adocicado porque a alta acidez da bebida o camufla (um vinho não espumante com mais de 3 gramas de açúcar por litro (g/L) não pode ser mais considerado um vinho seco; um champagne brut recebe, no mínimo, 9 g/L!). O sèc não é nada seco: tem de 17 a 35 g/L e o démi-sèc então é um mel: até 50g/L. Outra classificação é qualitativa: as millesimé possuem indicação de safra no rótulo porque são feitas uma única colheita, invariavelmente boa. As não millesimé são as mais vendidas e incluem bons exemplares.