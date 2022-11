Smith (o do Matrix) dizia que os seres humanos são criaturas suicidas e vítimas do “mais”. Morremos querendo mais, comendo mais, ganhando mais do outro e de tudo a nossa volta. Então, como questionar as razões do êxito de um produto que promete o ânimo, a vigília, a atenção? Como duvidar do sucesso de algo que promete tudo isso aos goles doces e gelados? Como desafiar o poder dos “energéticos”?

Energia é entendida, sob o ponto de vista das ciências biológicas, como “calorias”, unidade de valor energético. Mas uma pamonha ou mesmo um sorvete encerra mais calorias que uma latinha daquelas e ninguém sai por aí, anunciando-as como “energéticos”. Portanto, à luz da ciência, essa designação para esse grupo de produtos não faz sentido algum. Trata-se de uma questão de marketing: a propaganda promete uma “energia fácil”, um estado de alerta mental e de sensação de potência física. Mas são os energéticos realmente essa poção mágica que alardeiam?

Os ingredientes dessas misturas “onipotentes” são velhas conhecidas nossas. Há algumas ervas, vitaminas e outros compostos químicos (como a carnitina, por exemplo) em proporções ínfimas, incomparavelmente menores que em muitas outras fontes alimentares que fazem parte da dieta normal de um ocidental. O alardeado efeito dos energéticos reside, na verdade, em duas substâncias bem familiares, especialmente para nós, brasileiros: a cafeína e o açúcar. São eles os responsáveis pela maioria das sensações desejáveis e indesejáveis.

A quantidade de cafeína presente em uma lata de 240 ml é menor do que a contida em uma xícara média de café expresso – 80mg vs. 100mg, respectivamente. Mas, de qualquer forma, é suficiente para exercer suas ações no corpo humano. A experiência cotidiana e uma série de estudos dotados de rigor científico vêm comprovando que a combinação cafeína + açúcar causa um estado de elevado alerta mental e melhora nas respostas cognitivas (de atenção e raciocínio). Diminuição do sono e melhor resposta a estresses físicos também foram relatados). Mas a que custo?

A ingestão de uma lata de energético por dia parece não causar nenhum problema à saúde, mas acima disso (boates, raves, etc.) o risco se torna real. E se torna ainda maior quando outras substâncias, como a taurina, o ginseng e o guaraná, estão presentes na bebida, pois eles são agonistas da cafeína, potencializando o seu efeito. Vários males já tiveram comprovadas associações com a cafeína: doenças dispépticas (úlceras e gastrites), taquiarritmias cardíacas (alteração do ritmo dos batimentos do coração), ansiedade, sensação de morte iminente, hipertensão arterial (pressão alta), distúrbios do sono... A alta concentração de açúcar nas fórmulas “não-diet” (a maioria), pode até dar uma certa sensação de euforia momentânea, mas, associada a cafeína – que aumenta a produção de urina – pode levar mais fácil à desidratação. Os efeitos são ainda piores quando associados a bebidas alcoólicas, como vemos no mais das vezes. Adiciona-se a isso corpos quentes e suados, aquecidos por várias horas de dança e pela multidão das pistas!

Como diria Alcides, “cê vê, cê pensa”: uma bebida que é proibida na França e na Dinamarca e que, na Inglaterra, recebe um tratamento semelhante ao do cigarro (com um aviso no rótulo destacando alguns de seus males), deve ser merecedora, ao menos, de nossa suspeição. Não?