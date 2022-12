Billy Joel disse, em música, que há pessoas que preferem ficar longe da porta porque há uma chance de que ela possa abrir – elas ouvem um barulho lá fora e torcem para que passe logo. Certamente, um dia, lamentarão a vida monótona que tiveram, fruto de sua própria escolha. A felicidade é para os corajosos. Há os que vivem muito em poucos anos; e há os que nem viveram em 100.

A fome ainda é o grande assassino nos bolsões afro-asiáticos, mas na América Latina o total de obesos já supera o de desnutridos. Mais da metade da população dos EUA está acima do peso. No Brasil, são quase 20 milhões os obesos mórbidos (IMC maior que 40)! E, com ela, diabetes, hipertensão arterial, infarto, derrame e uma série de outras doenças crônicas e potencialmente fatais. Portanto, quando estamos falando de políticas públicas e de propaganda em massa não há como negar que o melhor a fazer é enfatizar generalidades que vão salvar vidas e reduzir gastos.



Logo, devem ser encaradas como verdadeiras as já tradicionais assertivas: que gorduras e açúcares devem ser reduzidos; que o sal pode levar à pressão alta); e que alimentos ricos em fibras (saladas, de um modo geral) devem ter sua ingestão estimulada. E quem ousar discordar deve dobrar a língua e redobrar a cautela.



Assim, se você procura um álibi para os excessos, um argumento para o suicídio lento para o qual a alimentação equivocada conduz, é melhor parar por aqui.

Entretanto, essas “verdades” podem não se aplicar na avaliação individual, quando estamos lidando com cada pessoa separadamente. O nome da chave para esse mistério é “genética” – ou epigenética, para ser mais preciso. Apesar de todos termos um nariz, uma boca e duas orelhas, temos diferenças que nos fazem ter olhos verdes ou não, ou sermos uns mais friorentos que os outros, mais ou menos inteligentes, altos ou baixos, etc. As características que nos são transmitidas pelo genoma compõem a nossa genética; quando influências ambientais alteram a expressão dessas características em nós, entra em campo a epigenética. Simples assim.

A nossa avidez por açúcares e gorduras sempre foi essencial para preservação de nossa espécie. São eles que mais nos dão energia (valor calórico), antes necessária para nosso cotidiano muito mais físico e muito menos virtual que o atual. É claro que não podemos ingeri-los ad libidum, agora que a nossa atividade de caça está reduzida a um carrinho de supermercado.



Mas há evidências médicas fartas na literatura mundial de que há pessoas mais e menos sensíveis a sobrecargas alimentares deste alimentos/componentes. Por exemplo: embora se recomende, para a maioria das pessoas, uma dieta com baixo teor de sódio (leia-se sal), nem todos que não o fizerem, dentro de um limite aceitável, desenvolverão hipertensão arterial - até mesmo entre os hipertensos, há aqueles que são sensíveis ou não ao sal.



O mesmo aplica-se em relação às gorduras. É claro que uma dieta excessiva em gorduras “ruins” (saturadas e afins) vai, sempre, ter consequências deletérias sobre o organismo. Mas existem variações individuais no metabolismo que fazem com que algumas pessoas tenham de evitar completamente sua ingestão e que outras possam degustar alimentos mais gordurosos de forma módica e racional.

É certo que não tínhamos carro, nem controle remoto, nem lojas de conveniência, nem o estresse da vida moderna. Mas a tomada da atração pelo sal, pelo açúcar e pela gordura ainda não foi desligada. Dá pra desconfiar que represente algo importante, não? Há doenças, sim, e a nossa inteligência nos permite evitá-las restringindo esses elementos na dieta. Aos saudáveis, sem problemas metabólicos, o uso moderado e racional, sempre, não representa riscos. Converse com seu médico. E diga: “Doutor, eu quero viver muito – e melhor!”. É possível.