Prato do Dia

Prato do Dia

Estufa multiétnica

John Montagu, pra quem não sabe, inventou o sanduíche (era o lorde de Sandwich em meados do séc. 18). Mas Montagu não foi o primeiro a criar iguarias que pudessem ser comidas sem talheres. Os povos africanos orientais, por exemplo, têm longa e mantida tradição de comerem com as mãos.…