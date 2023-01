No mundo do vinho, abrir bem uma garrafa é fundamental. Uma abertura equivocada pode trazer grandes prejuízos, influenciando negativamente a experiência, quando não a arruinando totalmente. Ademais, pode-se descobrir muito da qualidade do que se pretende beber ao abrirmos a garraf. Enfim, abrir - um vinho - é atitude que merece atenção e reverência, muitas vezes negligenciada.

Abrir, em outras palavras, significa retirar a tampa que lacra a boca do vinho. Em termos globais, é ainda a famosa rolha que cumpre esse papel. As rolhas tradicionais são feitas de cortiça, material natural originário da casca do sobreiro (o Quercus sobur). Passam-se décadas até que o tronco da árvore possa ceder seu primeiro córtex de bom nível para a confecção de rolhas para vinhos. A cortiça é antiga parceira das garrafas de vinho. Ao mesmo tempo que veda, concede a passagem seletiva e mínima de ar, o que é importante para que o vinho possa evoluir após o engarrafamento.

Como todo produto orgânico, a cortiça pode ser infectada – seu maior patógeno é um fungo chamado de tricloroanisol ou TCA. É por causa do TCA que alguns produtores do Novo Mundo vêm preferindo as rolhas de material sintético que não se esfarelam quando ressecadas, não são atacadas por fungos e são relativamente mais baratas. Há ainda as rolhas “tampão”, que lacram os vinhos que são comumente armazenados na vertical depois de engarrafados: estas têm a rolha comum com uma tampinha de plástico a recobri-las. Por fim, ainda há as tampas rosqueadas, tipo tampinha de cerveja, de metal ou plástico, apropriadas para vinhos de consumo imediato.

Para remover as rolhas, óbvio, o saca-rolhas. Existe um sem-número de tipos, com desenhos e mecanismos de operação distintos. O de parafuso e cabo é o mais comum e mais barato; o mais encontrado nos restaurantes é o de alavanca; o de cabo giratório é o mais prático; há ainda o de hélice dupla, de dupla alavanca, de duas lâminas, etc. Antes de operá-los, porém, há um conjunto de passos necessários e importantes.

No caso de vinhos tranquilos (não-espumantes), após remover a lâmina, posicione a ponta do parafuso do saca-rolhas no meio da rolha e empurre até que sinta que ele penetrou na cortiça. Segure firmemente a garrafa e alinhe o eixo do saca-rolhas com o da garrafa para que ele não penetre na diagonal. Continue girando até que o saca-rolhas tenha avançado cerca de 3/4 da altura da rolha, comprimento que dá sustentação suficiente para não quebrar a rolha e que não aumenta seu volume na extremidade distal e dificulta sua retirada. A partir daí, vai depender do tipo que estiver usando.

Já a garrafa de um espumante tem gás no seu interior, na maioria das vezes originado de uma segunda fermentação do vinho. Como esse gás exerce uma pressão nas paredes e na rolha, geralmente esta é presa por arames ao corpo da garrafa, que devem ser retirados torcendo-os em sentido contrário ao da amarração e com o polegar sobre a ponta da rolha, para que ela não se depreenda explosivamente. Sem os arames, o gás passa a contribuir para a abertura do vinho e é preciso conter a rolha para que a abertura seja a mais suave possível, quase inaudível e sem perder gás, importante na degustação. Segura-se, portanto, a rolha, contendo sua tendência a sair subitamente, e gira-se a garrafa lenta e paulatinamente, permitindo que a rolha ceda à pressão do gás. À saída, ao invés de um pipoco, deve-se ouvir um sussurro.