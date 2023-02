Nosso país, tropical, iniciou-se na enofilia pelos brancos doces e fáceis alemães e logo por brancos mais secos também medíocres, da própria Alemanha, do Chile e da nossa própria Serra Gaúcha. Com o amadurecimento do consumidor, surgiram outras regiões nas prateleiras de nossas adegas e, paulatinamente, a recente admiração também pelo vinho branco. Mas o vinho rosado ainda é subestimado, especialmente se considerarmos que somos o país do verão, do calor e das praias - um negligenciado nas taças brasileiras.

Na elaboração de vinhos tintos, o processo de vinificação (fermentação que transforma o suco da fruta em álcool) é feito com a casca, que transfere para o líquido inúmeras características químicas e físicas, entre estas, a sua cor. Vinhos tintos, portanto, são vermelhos porque as cascas das uvas de que são produzidos são vermelhas. Já a fermentação dos brancos é feita sem a casca e o vinho permanece pálido até o fim. Dessa forma, é possível produzir vinhos brancos até de castas de uvas tintas - por exemplo, o Champagne, branco, tem seu corte clássico com 2 uvas tintas (Meuniers e Pinot Noir) e apenas 1 branca, a Chardonnay.

E o rosé?

Bem, o rosé é o que poderíamos chamar de quase um branco de uvas tintas. As etapas iniciais de produção são iguais as de um tinto, só que as cascas são retiradas depois de um curto período em contato com o líquido (horas ou poucos dias), transferindo para ele apenas parte de suas propriedades. A cor pode ser considerada o termômetro visual desta transferência. Como ela é parcial, o vinho não chega a se tingir totalmente e fica com o aspecto rosado – rosé, en français. Há ainda alguns – particularmente os franceses da Provence- que são feitos a partir da prensagem direta e sob maior pressão das uvas tintas, fazendo com que suas cascas, machucadas, liberem um pouco de cor ao mosto, que, separado daquelas, segue seu processo de produção como um vinho branco

Parte de sua vulnerabilidade deve-se a essa sua personalidade um tanto dúbia. Seus opositores alegam que o rosé não tem a presença de um tinto, nem a elegância de um branco. Argumentam que, elaborado a partir de uvas tintas, perde em complexidade pelo curto tempo em contato com a casca e, como não é de uvas brancas, não evolui em profundidade sozinho - fica no meio do caminho. Uma bela porção da maledicência, porém, foi causada pela proliferação de vinhos rosé de baixa qualidade que atingiram os mercados de todo o mundo nestas duas últimas décadas. Deles pode-se esperar quase tudo, desde vinhos doces chaptalizados a processos de produção totalmente distintos do habitual e estapafúrdios, como a mistura de vinhos branco e tinto de qualidade duvidosa até a adição de corantes a vinhos brancos piores ainda.

Nem todo vinho rosé é assim – graças a Deus! A curta interação com as cascas é suficiente para lhe dar um leve toque frutado, perfumado, lembrando framboesas, morangos e outras frutas vermelhas temperadas. Leve, busca-se nele o frescor, a alegria de beber. Um fator adicional positivo, pelo menos para nós, do Cerrado, é que o rosé pode (deve) ser bebido um pouco mais gelado que o habitual para os tintos, algo em torno dos 10-12°C, como os bons brancos (nesse momento, escrevo a 37º C!)

Os inimigos já estão de plantão, entoando, em uníssono, que para cada rosé há pelo menos dois brancos mais estruturados, complexos e elegantes. Tudo bem – mas não tem dia que a gente quer sair de sandália, bermuda e camiseta? Então: quando quisermos trocar a estrutura pela leveza, a complexidade pelo frescor e a elegância pela alegria, com o perfume de frutas vermelhas do campo e um visual intrigante de brindes, eis o momento rosé. Sem preconceito, nem ortodoxia.