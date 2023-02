Ao contrário do que possa parecer, ao crítico responsável, àquele que se preceitua pela ética, incomoda emitir opiniões e pareceres negativos sobre um eventual criticado - o combustível da alma é o elogio, tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Não se pode perder o absoluto compromisso com o leitor, que anseia a verdade, ainda que parcial e fragmentada da opinião. A dedicação dá a autoridade do conhecimento; os gens, o do caráter. Mas é na constante autovigilância e no insistente reconhecimento da dúvida que se faz o bom crítico.

Na gastronomia, encontrar qualidade em produtos de baixo custo e/ou fama é o equivalente ao “furo” para o jornalista. A Torrontés é uma variedade vinífera mais comum no norte da Argentina, de La Rioja para cima, em regiões de montanha. Faz vinhos de aroma intenso, com frutas tropicais (abacaxi), lichias e, nos melhores exemplares, boa acidez. Encontrei, recentemente, um garrafa por meros R$ 60. Não tive dúvida: comprei!

Alguns dias depois, lá estava eu, ávido, disposto a adquirir uma caixa (12 garrafas) do vinho. Já os encontrei meio escondidos nas prateleiras, mas, feliz, os levei para casa. Decepção! A garrafa e o rótulo eram os mesmos, mas a bebida parecia outra. O amarelo claro, quase incolor, com reflexos verdes, havia dado lugar a um nítido padrão dourado. Nada da vivacidade e da acidez da semana anterior, as frutas deram lugar a um aroma de vermute (semelhante ao do Martini) e o retrogosto era ligeiramente amargo. A frustração foi maior ainda quando constatamos que a experiência se repetiu até a quinta garrafa, quando então decidimos pela cerveja. O que teria acontecido?

O vinho “passou”, se perdeu. O vinho, como nós, tem sua expectativa de vida e suas vacinas, hábitos e atitudes que lhe conferem maior longevidade. Os brancos, lá e cá, são mais susceptíveis ao envelhecimento precoce. Os humanos têm menos melanina; os vinhos, menos tanino. O tanino é a substância encontrada na casca da uva e que dá cor e adstringência à bebida. Acontece que o tanino tem um grande efeito anti-oxidante, o que muito retarda as reações que “matam” o vinho. Portanto, os brancos envelhecem e se “perdem” mais facilmente.

Por que ele se oxidou? Há um mínimo contato do líquido com o oxigênio, mesmo após o engarrafamento. A rolha de cortiça permite a passagem lenta de uma ínfima quantidade de ar que “envelhece” o vinho. Esse envelhecimento lento e gradual é altamente desejável em tintos de guarda e em raros brancos, os concedendo complexidade aromática. Mas a imensa maioria dos brancos (por ex. os Sauvignon Blanc do Chile e da Nova Zelândia, ou o nosso Torrontés argentino) – devem ser provados logo, já estão “prontos”.

Armazenando-se adequadamente o vinho (o calor e a luz aceleram a oxidação e, garrafas deitadas, as rolhas permanecem úmidas e túrgidas, impedindo a entrada excessiva de ar), uma carta de boa variedade e qualidade é altamente viável e lucrativa. Ademais, todas as grandes importadoras e revendedoras aceitam prontamente pedidos de troca no caso da bebida ter sido adquirida já em estado deteriorado. O que, para acabar a história, foi o que aconteceu comigo. Paguei uma pequena diferença e troquei-os todos, os 12, por outros tantos.

Tintos, só pra garantir.