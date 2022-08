O português não é lá uma língua tão onamatopeica assim. De tal sorte que são raros os vocábulos como a “pipoca”, quase como no inglês – pop (corn), em que pop significa saltar. Feridinhas também “pipocam” na pele e, se não for VIP, também é “pipoca”. Vai entender...

O milho é fruto do nosso continente, havendo referências históricas a ele e a suas comidas derivadas - como a pamonha, o curau, etc. – do Alasca à Patagônia. Ressalva-se: os escritos bíblicos e outros míticos históricos, que o citam como iguaria das civilizações antigas do Velho Continente, guardam um equívoco crasso. O vocábulo milho (corn), à época, era utilizado como sinônimo do grão mais utilizado por um determinado grupo populacional. Destarte, para os egípcios antigos, milho era, na verdade, cevada, assim como já o foi trigo para os ingleses e o centeio para os escoceses e irlandeses. Milho, mesmo, é das Américas!

Não é qualquer espécie do cereal que é capaz de “pipocar”. Milho é “mais” (pronuncia-se maís em outras línguas latinas, como o francês e o espanhol). A espécie que pipoca é a Zea mays everta. Sua distinção reside no fato de possuir um pericarpo (a “pelezinha” mais externa do grão) mais fibroso e mais resistente ao calor. O amido no interior do grão contém água e, assim, conduz calor mais facilmente – se esquenta mais rápido que a pelezinha de fora. Assim, cria-se uma pressão muito grande de dentro para fora no grão e ele, então, “pop!” = pipoca! As outras espécies ficam lá se assando e logo se cozinham, porque o pericarpo (a pelezinha) também se esquenta e se rompe antes.

Quando o milho se transforma em pipoca pela simples ação do calor – sem intermediários, como a margarina, a manteiga, o óleo vegetal –, pode ser um excelente tira-gosto para pessoas em restrição dietética. Assim feita, a pipoca é altamente rica em fibras com poucas calorias e gorduras e sem sódio e açúcar. Tudo bem que a graça esteja exatamente nos aditivos: manteiga, sal, açúcar nas maravilhosas e aditivas pipocas de doce... E é aí que mora o perigo do excesso.

Nos anos 1990, uma reportagem publicada no New York Times revelou que a maioria dos cinemas daquele país preparava sua pipoca com óleo vegetal e, depois, usava margarina ou manteiga como coberturas flavorizantes. A conclusão era que um saquinho médio da iguaria (o médio dos cinemas é enorme!) teria mais gordura que um prato de ovos com bacon, um Big Mac com fritas e um steak – pasmem! – combinados!!!

Não há evidências que a prática por lá tenha, desde então, mudado – muito menos que a daqui seja diferente... De novo, então, renovemos o propósito: o mundo é dos moderados. Se comer pipoca sem sal, sem manteiga e sem açúcar lhe parece desinteressante, restrinja o hábito a menores quantidades e mais raras ocasiões. Afinal, a natureza sempre brinda os comedidos com a longevidade.