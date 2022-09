Ninguém quer ser um alface. Então porque me vêm com essas teorias: “Você é o que você come” (Feuerbach e Brillat-Savarin). O provérbio é idolatrado pelos nutricionistas e pelos obcecados com coisas como oligoelementos, calorias e aminoácidos essenciais. Savarin era um gourmet, um homem que sabia apreciar as provocações da gastronomia em sua plenitude. Conhecia muito além dos modismos e experimentava de tudo. Com moderação, não é preciso se privar de nenhum dos prazeres da mesa. Muitas das crenças a respeito da alimentação não passam de modismos e pouco têm a ver com a saúde.

Voltemos ao tema do self-service. Come-se rápido, tem-se uma ampla variedade de iguarias e paga-se exatamente pelo que se consome. Ideal para o mundo de Bauman, para o modo de viver atarefado e estressado da contemporaneidade. E olhos bem fechados!, diria Kubrick. O serviço faz Carême revirar em seu túmulo, destruindo qualquer ordenação lógica de arquitetura gastronômica. Meias coxas de frango, bobós sem camarão e peixes assados com a espinha detonada? Aliás, em tempos de pandemia: por quantas mãos passou o mesmo cabo da colher do arroz? E se a colher do feijão cair no meio do caldo? Espirros, tossidas e baforadas sobre o salpicão...

O sushi virou moda de dondoquinhas e mauricinhos. Todo mundo acha legal a onda de comer o peixinho cru e os restaurantes japoneses se proliferaram. Até fast-food tem, com nome de temakeria. Tudo é muito coloridinho, diferentinho, arrumadinho. E limpinho, todos são? Pode maquear do que quiser, mas sushi e sashimi são peixe cru e ponto. Atraem insetos e são frágeis, perecíveis e suscetíveis a infestações. A sua temakeria armazena bem o peixe? E as mãos do sushiman, estão sempre limpas? Sushiman não gripa? Há ótimas casas, em que trabalham profissionais treinados e obedientes às rigorosas regras de higiene da culinária nipônica. Todas?

Por fim, a salada! Nós, brasileiros, estamos acostumados com a abundância dos vegetais. Frutas, legumes e verduras têm preço baixo e fartura por aqui (se pensarmos que na Escandinávia se vende banana pela unidade!). Nos tempos remotos da origem humana, nem se dava bola pra eles. Pouco calóricos, serviam para tapear a fome quando a caça era escassa. Mas veio o mundo moderno e as fibras foram caindo em desuso; o homem mais inteligente agora sabia processar os alimentos e comercializá-los, privilegiando os sabores (leia-se cifrões). E aí a salada passou a ser rara e, consequentemente, objeto do desejo. Moderação, alertava Savarin. Os vegetais não contêm calorias suficientes para nossa nutrição, são pobres em biodisponibilidade de vários elementos (como algumas vitaminas do complexo B, cálcio e ferro) e, muitas vezes, verdadeiras bombinhas de agrotóxicos.

Já as frituras integram o bloco dos apedrejados. No bojo da discriminação, nem distinguem mais a origem do óleo, se vegetal ou animal. A fritura é simplesmente uma forma de cocção de um alimento, que obviamente o adiciona de maior valor. E só. Se o óleo for vegetal (como é feita a maioria das frituras), nem colesterol terá. Por que não pegam no pé da laranja, por exemplo: já viram quantas calorias têm um suco de laranja? Sabiam que é muito rico em frutose e deve ser evitado por quem tem gota? Mel, açúcar mascavo e granola num pote de açaí - ok, né? Agora uma coxinhazinha de galinha – Deus me livre!