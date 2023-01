Além das calorias a mais, o que o sorvete teria a ver com macarrão? Quando acrescentamos sal à água que vai ferver para cozinharmos a massa, sabemos que a água vai levar mais tempo para “borbulhar”. Da mesma forma, quem já fez salmoura para gelar cerveja sabe que o inverso acontece quando misturamos sal ao gelo: leva mais tempo para o gelo derreter (ponto de fusão do gelo). Hoje, boêmios e cozinheiros de espaguete sabem disso, mas milênios antes de Cristo, só os chineses, mesmo.

No Ocidente, sua história passa por Marco Polo e pelos seus conterrâneos: uma sequência de coincidências e uma mistura de anedotas contadas seriamente por quem sobreviveu. Mas cabe, sim, aos italianos a honra de produzir os sorvetes tal qual o conhecemos hoje. Dizem do pobre do finado Marco (1254-1324) um monte de coisas; esta aqui mesmo, a de que ele trouxe o sorvete para a Europa, nunca foi comprovada (não há referência ao fato em seus escritos). Mas como ele já morreu e não tem ninguém para ser pai da criança, vai ele mesmo!

De qualquer forma, os italianos se esmeraram em fazer, do gelo, fonte de alimentação e prazer gastronômico. Há um consenso mundial de que eles são os pais da versão moderna dos sorvetes. Outra italiana, Catarina de Médici, por aqueles arranjos entre as famílias que caracterizavam e justificavam os matrimônios ocidentais antes da baboseira utópica e resistente do romantismo, casou-se, em meados do século 16, com o duque d’Orleans, filho de François I – rei de onde? Da França, terra da gastronomia. Além de um bom negócio para as nações envolvidas, esse casamento foi crucial para que o sorvete se espalhasse por toda a Europa. Logo, o italiano Procópio estava comercializando a iguaria em seus cafés parisienses e o produto havia, definitivamente, alcançado as massas (não o macarrão, o povo!).

Talvez hoje, pra ser famoso, ele nem precisasse sair da China, mas àquela época, não. A publicação, no início do século 18, de um livro de receitas totalmente devotado aos sorvetes (o francês L’Art de Faire des Glâces), fez com que a delícia rapidamente chegasse à América. Diz-se que Thomas Jefferson pagou caro numa receita de sorvete, algo estimado em U$ 200! Nancy Johnson o popularizou ainda mais inventando, em 1843, o primeiro recipiente adequado para sua produção em massa. Patenteou? Dizem que não; então dançou. Oficialmente, o aparelho foi criado por um tal de Mr. Young, que até batizou com o nome da sra. Johnson a invenção: “O freezer para Sorvete Johnson”. Jacob Fusell, da Pensilvânia, foi o primeiro produtor em larga escala da iguaria.

Enfim: “Quando a criança é bonita, não lhe falta pai”. Bebezinho bonitinho esse mestiço de italiano com chinês, né?