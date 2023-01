Os brasileiros amam odiar a Argentina. E os argentinos, dizem, odeiam nos amar. O ditado faz justiça ao espírito das duas nacionalidades. Amar é nossa vocação: nossa índole é pacífica (por vezes até demais), nosso futebol é “arte”, nossa música, o samba, estrela do carnaval. O ódio, ainda que em busca de uma paixão, é uma característica dos nossos hermanos: as Malvinas aconteceram no fim do último século, a garra é a maior arma do seu esporte e, ainda que sensual, o tango é tenso, amor beligerante, carregado. O nosso “ódio” por eles é, sempre, carregado de uma jocosidade que esconde uma certeza de estarmos, na verdade, brincando de odiar. Não somos sérios nem na nossa raiva.

A nossa admiração pela Argentina – suas cidades e seus filhos – pode ser bem ilustrada no que pensamos de seus vinhos. É bem certo, também, que não haveria muito espaço para argumentações contrárias – a qualidade dos grandes vinhos argentinos é inquestionável mundo afora. De toda forma, admitimos, eles sabem fazer vinhos!

Muito dessa habilidade se deve à migração europeia das agruras econômicas em todo o século 19 e dos pós-guerras (ambas, 1ª e 2ª Mundiais) que levarem italianos, espanhóis, bascos e alguns franceses e alemães a se radicarem no sul do nosso hemisfério, preferindo um clima mais ameno, semelhante ao de suas pátrias-mães. Instalaram-se no Oeste argentino, aos pés dos Andes, onde podiam contar com o frio da altitude dos Andes e com o degelo de suas águas em um terroir que seria, de outra forma, um deserto (não é à toa que quase a totalidade do vinho argentino vem de províncias que fazem fronteira com o Chile). Com o know-how e a cultura enológica no sangue, trouxeram as uvas da Vitis vinifera e logo se lançaram à produção de vinhos para consumo local e, não tardou muito, para fins comerciais.

Existem relatos de castas europeias plantadas em terras argentinas desde o final do século 16, mas foi na segunda metade dos anos 1800 que a vitivinicultura começou a despontar por lá. Com a construção das ferrovias que ligavam Mendoza e San Juan – as regiões pioneiras na vinicultura – a Buenos Aires, no final daquele século, o mundo poderia passar a conhecer o vinho argentino.

Foi por aí que surgiu o ícone, Nicola Catena. Imigrante da região de Marche, na Itália, ele chegou em Mendoza em 1898 e logo iniciou o cultivo daquela que viria a ser a uva “de assinatura”, símbolo, de todo um país: a malbec. Domingo, seu filho, deu continuidade a vitivinicultura e logo a família Catena já tinha se tornado referência no país. Mas foi Nicolás Catena Zapata, neto do imigrante pioneiro, quem sedimentou o nome Catena na história da enologia mundial. Doutor em Economia pela Universidade de Columbia, foi professor visitante na Universidade de Berkely no início do anos 1980, fato crucial para que, inspirado pelos vinhos californianos, voltasse os olhos para o potencial que via em sua própria casa.

Retornando à Argentina, introduziu técnicas modernas de vitivinicultura (uso das barricas francesas, irrigação gota a gota, seleção clonal de uvas, baixa produtividade) e levou a sua querida malbec para dentro do laboratório. Os frutos de seus experimentos com essa uva na região de Mendoza deram fama mundial ao vinho argentino e o tornaram um mito internacional.