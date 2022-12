Prato do Dia

Semana passada, escrevi, neste mesmo espaço, sobre como as coincidências da “insustentável leveza do ser” podem criar as paixões e, delas, muita coisa depois. Hoje, quando pensei em que tema abordaria esta semana, apaixonado por futebol confesso, pensei em camarões. Afinal,…