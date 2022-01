Magazine Prefeito do Rio de Janeiro decreta luto de 3 dias pela morte de Elza Soares Cantora morreu, nesta quinta-feira (20), de forma natural, em casa

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, se manifestou lamentou a morte da cantora Elza Soares -que morreu, nesta quinta-feira (20), de forma natural, em casa. Ele decretou luto de três dias em homenagem à artista. Em publicação no Twitter, Eduardo Paes informou que o decreto do luto será publicado na edição desta sexta (21) no Diário Oficial do Estado. "Decreto luto oficia...