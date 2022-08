Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de formação musical oferecidos pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Os interessados têm até o dia 8 de setembro para preencher a ficha com a modalidade e o horário desejados. A lista de selecionados será divulgada no dia 9 de setembro.

Os cursos presenciais serão ministrados por professores bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia, departamento educacional da Orquestra Sinfônica de Goiânia, no Centro Cultural Grande Hotel, para pessoas a partir dos 10 anos de idade. Ao todo, foram disponibilizadas 186 vagas destinadas aos interessados em aprender um instrumento musical ou canto, e também para aqueles que já tocam ou cantam e buscam aprimoramento de suas técnicas.

Será aceita apenas uma inscrição por pessoa, e não há possibilidade de trocas de modalidade. As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição, e os não contemplados ficarão no cadastro de reserva dos cursos. Para efetivação da matrícula, o aluno deverá apresentar escaneado os seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Endereço, Aceite do edital, e, em caso de menor de idade, documentos pessoais de pais ou responsáveis.

Após a divulgação dos selecionados, a coordenação da Rede entrará em contato com cada aluno, via e-mail, para que seja formalizada a matrícula por link a ser disponibilizado.

As aulas estão previstas para acontecerem nos períodos matutino e vespertino para crianças, adolescentes e adultos, incluindo um Curso de Musicalização Inclusiva (Síndrome de Down) e cursos ministrados na hora do almoço, destinados à iniciação musical de trabalhadores do Centro da cidade. Serão oferecidos cursos de Violão, Violino, Viola Clássica, Saxofone, Flauta Transversal, Flauta Doce, Clarineta, Musicalização, Canto Coral, Canto Popular e Acordeon.

As aulas terão início no dia 12 de setembro, em formato de oficina e vão até o começo de dezembro. Os. Alunos que atingirem o aproveitamento mínimo de 75% de frequência em sala de aula receberão um certificado de conclusão pela coordenação.

